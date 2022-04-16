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Güncel

Korkunç kaza! Yurdun 4'üncü katından düşen 21 yaşındaki Kemal hayatını kaybetti

Zonguldak'ta, üniversite öğrencisi Kemal A. (21), kaldığı yurdun 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:55
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Olay, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Kemal A., kaldığı yurdun 4'üncü katından düştü.

Kanlar içinde kalan öğrenciyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Kemal A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri de olay yerinde incelemede bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kemal A.'nın cansız bedeni, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kemal A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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