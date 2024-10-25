Korkunç kazada ölenlerin sayısı 5'e çıktı

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Çimen (45) de buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hastanelerde işlemleri tamamlanan Çimen ile diğer 4 kişinin cenazesi, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünü getirildi.

Köy meydanında öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası 5 kişinin cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Bu kişilerin otomobille tarlaya pancar hasadına gittikleri öğrenildi.

Basri Demir (42) idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis minibüsü, dün, Alagöz köyü yakınlarında Mustafa Çimen'in (48) kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki Rasime Tanrıkulu, Durmuş Tanrıkulu ve Yadigar Çimen, yaşamını yitirmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.