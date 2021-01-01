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  • Korkunç olay! 11 yaşındaki Cem'in traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü
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Korkunç olay! 11 yaşındaki Cem'in traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

Denizli'de 11 yaşındaki ağabeyi Cem D'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz D. , ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 17:08 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 17:08
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Olay, Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde geçen çarşamba sabahı yaşandı.

Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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