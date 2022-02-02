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Korkunç olay! 21 yaşında üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden erkek cesedi çıkartıldı. Hayatını kaybeden kişinin 21 yaşında üniversite öğrencisi olduğu belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 15:41 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:41
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Edinilen bilgiye göre olay saat 13.15 sıralarında meydana geldi. Üçkuyular Vapur İskelesi yakınlarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri cesedi kıyıya çıkartırken, bölge polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alındı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede denizden çıkartılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik incelemesinde cesedin Hasan Kılıç'a (21) ait olduğu belirlendi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYMİŞ

Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Kılıç'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördüğü öğrenildi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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