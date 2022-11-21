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Korkunç olay! 28 yaşındaki kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar

İzmir'in Bergama ilçesinde 28 yaşında genç bir kadın, ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerine 1 kişi gözaltına alındı.

IHA21 Kasım 2022 Pazartesi 09:24 - Güncelleme:
Korkunç olay! 28 yaşındaki kızlarının cansız bedeniyle karşılaştılar
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Olay, dün Bergama ilçesi Turabey Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz'ün (28) anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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