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Korkunç olay! 64 yaşındaki felçli hasta yangında hayatını kaybetti

Bolu'nun Mengen ilçesinde evinde çıkan yangında felçli hasta hayatını kaybetti. 60 yaşındaki kadın ise komşuları tarafından kurtarıldı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 11:28
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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Dereköy köyünde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıca'nın (64) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden komşuları itfaiyeden yardım istedi.

Köy sakinleri, evde bulunan Neriman Sarıca'yı (60) camdan dışarı çıkartırken felçli olan eşine ulaşamadı.

Yangın, Mengen Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından eve giren AFAD ve jandarma ekipleri, Sarıca'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sarıca'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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