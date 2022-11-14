İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2022 Pazartesi / 20 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6103
  • EURO
    19,1781
  • ALTIN
    1051.79
  • BIST100
    4557.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay! 76 yaşındaki adam yengesini baltayla öldürdü, ağabeyi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Güncel

Korkunç olay! 76 yaşındaki adam yengesini baltayla öldürdü, ağabeyi de kalp krizinden hayatını kaybetti

Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 12:39 - Güncelleme:
Korkunç olay! 76 yaşındaki adam yengesini baltayla öldürdü, ağabeyi de kalp krizinden hayatını kaybetti
ABONE OL

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. (DHA)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.