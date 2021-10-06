İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2021 Cuma / 2 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,938
  • EURO
    10,3248
  • ALTIN
    504.459
  • BIST100
    1397.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Korkunç olay! 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü
Güncel

Korkunç olay! 96 yaşındaki annesini, başını taşla ezerek öldürdü

İzmir'de ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman'ı (96) başına taşla vurarak öldürdü.

DHA6 Ekim 2021 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:41
ABONE OL

Olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak'ta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fatma Saman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Saman ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Saman ile annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.