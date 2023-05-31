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Korkunç olay! Biri kadın, biri erkek 2 yanmış ceset bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde, biri kadın, biri erkeğe ait olduğu değerlendirilen yanmış vaziyette 2 ceset bulundu.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 13:50 - Güncelleme:
Korkunç olay! Biri kadın, biri erkek 2 yanmış ceset bulundu
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Olay, sabah saatlerinde Konya Ankara Karayolu üzerine Acıkuyu Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki cep yanında ağacın altında yanmış vaziyette 2 ceset görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, ağacın altında yanmış 2 ceset bulundu. Cesetlerin önce vurulup sonra yakıldığı, naylona sarılarak ağacın altına bırakıldığı, 30-35 yaşlarında biri kadın, biri erkeğe ait olduğu değerlendirilirken, üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Jandarma olay yeri ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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