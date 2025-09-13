İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Korkunç olay! Boşandığı eşini boğarak öldürdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi boşandığı eşini eşarpla boğarak öldürdü.

13 Eylül 2025 Cumartesi 12:34
Korkunç olay! Boşandığı eşini boğarak öldürdü
Güzeloba Mahallesi'nde Hızır Ç. (32), boşandığı eşi Hanım Biçer (30) ile konuşmak için bir araya geldi.

İkilinin arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Hızır Ç. eşarpla eski eşini boğarak öldürdü.

Polisi arayan Hızır Ç, eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kadının kardeşi Recep Biçer, gazetecilere, kız kardeşinin 8 yıl önce evlendiğini ve 2 çocuk annesi olduğunu söyledi.

Çiftin 9 ay önce boşandığını belirten Biçer, "Çocukları anneye göstermiyordu, çocuklara bakamadığını söyleyerek kız kardeşime ulaşmış. Planlı bir şekilde kardeşimi eve götürüp boğarak öldürdü. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz, en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz." dedi.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

