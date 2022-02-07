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Korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşine ve kayınvalidesine kabusu yaşattı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşi ile annesini evlerinin önünde pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

IHA7 Şubat 2022 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:38
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Olay Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Çallı Mahallesi 1025 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra Kargılı (20) ile annesi Selda Ormantepe'yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra Kargılı olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe'de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı'nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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