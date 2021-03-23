Korkunç olay! Çatıdan ip sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

AA 23 Mart 2021 Salı 09:35 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 09:35

Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışma sırasında Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.

Meral S'nin cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Erkan S'nin ilk ifadesinde, eşiyle boşanma meselesi yüzünden tartıştıklarını, çatıdan sarkıttığı iple 6. kata, oradan da 5. kata inerek balkondan eve girdiğini ve salonda uyuyan eşini uyandırdıktan sonra olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.



