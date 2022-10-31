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Korkunç olay! Dört cumhuriyet altını için öldürmüş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, başına sert cisimle vurulup, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nurhan İlhan (45) cinayeti ile ilgili gözaltına alınan akrabası Mahmut İlhan, tutuklandı. Mahmut İlhan'ın, Nurhan İlhan'ın boynundan aldığı 4 cumhuriyet altınının da üzerinden çıktığı öğrenildi.

DHA31 Ekim 2022 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
Korkunç olay! Dört cumhuriyet altını için öldürmüş
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Olay, 29 Ekim'de saat 16.00 sıralarında kırsal Eşme Mahallesi'nde meydana geldi. Komşuları, tek başına oturan Nurhan İlhan'ı evinin bahçesinde hareketsiz buldu. İhbar sonrası eve gelen sağlık ekipleri, İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede, Nurhan İlhan'ın başına sert bir cisimle vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Otopsi sonrası İlhan'ın cenazesi, aynı gün toprağa verildi. Çalışma başlatan jandarma, şüphelinin Nurhan İlhan'ın amca çocukları Mahmut İlhan olduğunu belirledi. Gözaltına alınan İlhan'ın yapılan üst aramasında, Nurhan İlhan'ın boynundan alındığı belirlenen 4 cumhuriyet altını da çıktı. Mahmut İlhan, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Para istedim, vermedi. Vermeyince öldürdüm, altınları da aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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