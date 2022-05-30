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Korkunç olay! Eşini öldürüp kızını yaralayan kişi intihar etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tabancayla eşini öldürüp kızını yaralayan kişi aynı silahla intihar etti.

AA30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'taki evlerinde Turan Karslı ile boşanma aşamasında olduğu eşi Güler Karslı arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Turan Karslı, tabancayla eşi ve kızı Elif'e ateş açtıktan sonra intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Turan Karslı ve eşi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı kızları ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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