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Korkunç olay! Husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki oğlunu başından vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Süleyman K. (20) husumetli oldukları ailenin oğlu Ramazan E.'yi (10) başından silahla vurarak ağır yaraladı.

DHA14 Kasım 2022 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
Korkunç olay! Husumetli olduğu ailenin 10 yaşındaki oğlunu başından vurdu
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Fatih Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanında çalışan Ramazan E., bugün öğle saatlerinde yakındaki mobilya dükkanına gitti. Ramazan E., burada ailesinin husumetli olduğu aileden Süleyman K. tarafından başından silahla vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ramazan E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Ramazan E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan Süleyman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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