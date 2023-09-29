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Korkunç olay! Kadın yazar eski eşini öldürdü

Beşiktaş'ta yazar Funda D., eski eşini bıçakla boğazından yaralayarak öldürdü. Funda D. olaydan sonra polise teslim oldu.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Korkunç olay! Kadın yazar eski eşini öldürdü
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Olay, Beşiktaş Akat Mahallesi'nde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yazar Funda D. (47) ile eski eşi Mustafa Çapar (49) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Funda D., 22 yıl evli kaldığı ve yaklaşık 2 yıl önce boşandığı Mustafa Çapar'ı boğazından bıçakla yaraladı. Yaralı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Funda D.'yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak gözaltına alındı.

Funda D., "kasten öldürme" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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