Korkunç olay! Karı koca evlerinde ölü bulundu

DHA 12 Şubat 2021 Cuma 12:47 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 12:47

Olay, ilçenin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara'da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.

İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kamil İkinci'nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.