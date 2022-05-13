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Korkunç olay! Kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği balkondan attı

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşadığı apartman dairesinde kendi başına doğum yapan yabancı uyruklu kadın, bebeği evin balkonundan zemin kattaki terasa attı. Korkunç olayda bebek hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

IHA13 Mayıs 2022 Cuma 09:43 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre hamile olduğu öğrenilen Libya uyruklu A.K.M. adlı 39 yaşındaki kadın, bundan 2 ay önce, öz annesi ve üvey babası ile birlikte ülkesinden Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşme kararı veren aile, Beylikdüzü'nde bir siteden ev tuttu. Hamileliğini ailesinden gizlediği öğrenilen A.K.M., bir odada tek başına doğum yaptı. Yabancı uyruklu kadın, ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini oturdukları apartman dairesinin balkonundan binanın teras katına attı.

İddiaya göre bir süre sonra sitede karga istilası yaşandı. Apartman sakinleri, bir grup karga sürüsünün terasa atılan bebeğin cansız bedenine doğru uçuştuğunu fark etti. Durum önce site yönetimine, ardından da polise bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan korkunç hadiseyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Terasa düşer düşmez öldüğü saptanan yeni doğmuş bebeğin, A.K.M. adlı Libya uyruklu kadının attığı ortaya çıktı. Yabancı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.K.M. ve ailesi, sorguya alındı. Libya kökenli kadın emniyette verdiği ifadede ülkesinde Libyalı bahçıvanları tarafından cinsel istismara uğradığını, ölü doğduğunu düşündüğü bebeği teras katına attığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen A.K.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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