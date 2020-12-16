İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,534
  • ALTIN
    465.394
  • BIST100
    1395.71
Güncel

Korkunç olay! Köpekten kaçarken tır çarptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında bir sokak köpeğinin saldırısından kurtulmak için aniden yola atlayan Orhan Çelik (55), tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, tır sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

DHA16 Aralık 2020 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:50
ABONE OL

Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki 16 KLY 40 plakalı TIR çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.