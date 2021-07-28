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Korkunç olay: Ormanda asılı halde bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, müteahhit Özkan S. (50), ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu.

DHA28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:53 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 00:53
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Olay, saat 20.00 sıralarında Menteşe'nin Üç Kuyular Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Özkan S.'den haber alamayan yakınları, evinin yakınındaki orman alanda arama çalışması başlattı. Özkan S.'yi ağaçta asılı halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkan S.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Özkan S.'nin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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