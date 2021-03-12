Korkunç olay! Ortaokul öğrencisi iki çocuğu kurşun yağmuruna tuttu
Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
12 Mart 2021 Cuma 12:53 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:53
Çorum'un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.