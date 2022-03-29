Korkunç olay! Silahla oynarken arkadaşının şakağından vurduğu 16 yaşındaki Alp, gözlerini kaybetti

Olay, 27 Mart'ta, Paşakent Mahallesi Şehit Şener Köksal Caddesi'nde Paşaköy Evleri Sitesi'nde meydana geldi. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi K.Y. ailesinin evde olmadığını söyleyip sınıf arkadaşı Alp Kanıbir ile ikiz kardeşi Mert Kanıbir'i eve davet etti. Evde vakit geçiren gençlerden K.Y., iddiaya göre emekli astsubay olan babasının evdeki silahıyla oynamaya başladı. Bu sırada silah ateş aldı, Alp Kanıbir şakağından vuruldu. Kanıbir, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ambulansla Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alp Kanıbir, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından K.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, arkadaşını kazayla vurduğunu söyleyen K.Y., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle yaralamaya neden olmak' suçundan tutuklandı.

Olay sırasında telefon görüşmesi yaptığını söyleyen Alp Kanıbir'in ikizi Mert Kanıbir, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmezdim. Telefonuma bakıyordum. Biriyle görüntülü konuşuyordum. Görüntülü konuşmamı kapattım. Sonra silah patladı. Tek gördüğüm şey Alp'in kanlar içinde olduğuydu. Silahla oynarken oldu, daha önce de oynuyordu zaten. Bu sefer Alp'e mal oldu" dedi.

'ALP HASTANEDE, ACİL GELİN DEDİLER'

Oğlunun yaralandığını telefonda öğrendiğini söyleyen Nilgün Kanıbir ise, "Çocuklarım 'Anne, yarın sınavımız var. Dışarı çıkacağız. 2 saat sonra geleceğiz' dediler. Hava da güzel olunca izin verdim. Sonra bir telefon geldi, polis memuru 'Alp hastanede. Acil gelin' dedi. Biz devlet hastanesine gittik. Alp'in bilinci kapalıydı. Kurşun girmiş alnından, şakağından. Bir kaşından girmiş, öbüründen çıkmış. Bandırma Devlet Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Dünden beri buradayız. Acildeydik, bu sabah bizi servise aldılar. Biraz sonra da ameliyata girecek. Gözlerinden ameliyat olacak ama büyük ihtimalle gözlerini kaybedecek" dedi.

'BİR İHMAL, BİR ÇOCUĞUN İKİ GÖZÜNE MAL OLDU'

Kurşun sağ şakağından giren Alp Kanıbir'in, yapılan kontrollerde sağ gözünün tamamen parçalandığı, sol gözünün ise görme yetisini kaybettiği belirlendi. Oğlunun yanından ayrılmayan Nilgün Kanıbir, gözyaşlarıyla şunları söyledi:

"Oğlumun iki gözü gitti. Ve bunu hayatı boyunca taşıyacak. Ben anlamıyorum, çocukların eline bu tabancalar niye veriliyor? Niye evde tutuluyor, niye koruma altında değil? Bunlar daha 16 yaşında. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, bir çocuğun iki gözüne mal oldu. Bir gözü zaten kapandı. İkinci gözünü de ameliyat edecekler. Ama doktorun çok umudu yok. Alnında kırıklar var. O kırıkların geçmesi biraz uzun sürebilir. Ama göz için çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm. Alp, daha 16 yaşında. Çok kızgınım. Bir silah nasıl korumasız bırakılabilir?"

'OĞLUM DAHA 16 YAŞINDA, YAZIK DEĞİL Mİ?'

Çalışkan ve sevilen bir öğrenci olan oğlunun, üniversite hayalinin artık imkansız olduğunu söyleyen Kanıbir, "Üniversitede ekonomi okumak istiyordu. Tabi ekonomi çok okuması gereken bir bölüm. Artık olmayacak. Alp, bütün öğretmenleri, arkadaşları tarafından çok sevilen bir öğrencidir. Arkadaşları Alp'i çok sever" dedi.

K.Y.'nin ailesinin olayda ihmali olduğunu öne süren anne Nilgün Kanıbir, "Hiçbir şekilde hiçbir çocuğu suçlamıyorum ben. Arkadaşı da iyi bir çocuktur. Ama niçin tabancayla oynuyor, niçin silahla oynuyor? Bütün çocuklar iyi ama onları yönlendirmesi gereken biziz. Neden benim çocuğumun başına geldi? Daha 16 yaşında. Çok uzun yıllar var önünde. Hayatı boyunca gözleri olmayacak. İnşallah çaresini buluruz. Her türlü tedaviyi deneyeceğim, her türlü çabayı göstereceğim. İnşallah eksikliğini tamamlarım ama niye böyle olsun, niye bana bu kabus yaşatılsın ki? Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı. (DHA)