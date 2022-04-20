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Korkunç olay! Tamir için asılan pat pat 3 yaşındaki Yiğit'i canından etti

Trabzon'da, pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), hastanede kurtarılamadı.

DHA20 Nisan 2022 Çarşamba 12:35 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:35
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Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi'nde dün akşam meydana gelen olayda, evlerinin alt katındaki garaja giren Yiğit Bayrak'ın üzerine, bakımı yapılmak için askıya alınan tarım aracı pat pat devrildi.

Yiğit'ten bir süre haber alamayan ve aramaya başlayan Muhammet ve Elif çifti, oğullarını garajda aracın altında buldu.

Çiftin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yiğit'i Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Minik Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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