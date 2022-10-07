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Güncel

Korkunç olay! Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü halde bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA7 Ekim 2022 Cuma 08:06 - Güncelleme:
Korkunç olay! Yeni doğmuş bebek toprağa gömülü halde bulundu
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde iki apartman arasındaki tarlada arama başlattı.

Bölgede yapılan incelemede toprağa gömülü poşette bebek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de kısa bir süre önce doğduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Ali İngür, gazetecilere, sokakta hareketlilik görünce dışarıya çıktıklarını belirterek "Toprağa gömülü bir çocuk olduğunu söylediler. Polisler de çocuğu aldılar, poşetin içinde gördüm. Kadın gömmüş herhalde, galiba 20 gün önce diye biliyorum. Polis ekipleri zaten kadını önceden almıştı, kadın burayı göstermiş. Bebeğin hemşiresi şikayet etmiş diye duydum." dedi.

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