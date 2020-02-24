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Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Edirne'de kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti. Eşi yardım istemek için 6 kilometre yol gitti.

AA24 Şubat 2020 Pazartesi16:55 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:55

Meriç ilçesine bağlı Akçadam köyü sakinlerinden Emrah (33) ve eşi Derya Güçlü, askeri yasak bölgede yer alan köy arazisindeki ağaçları kesmeye gitti.

Motorlu testereyle kestiği kavak ağacı Emrah Güçlü'nün üzerine düştü.

Eşinin yaralandığını gören Derya Güçlü, yardım istemek için yaya olarak 6 kilometre uzaklıktaki köye gitti.

Yolda karşılaştığı köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Emrah Güçlü’nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güçlü’nün cesedi savcının incelemesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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