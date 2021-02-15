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  • Korkunç oyun! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü
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Korkunç oyun! 13 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken 12 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Gaziantep'ine Oğuzeli ilçesinde tüfekle oynayan Yılmaz Ü'nün (13) yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu vurulan Enes Ali Aydın (12) hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.

DHA15 Şubat 2021 Pazartesi 14:47 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 14:47
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Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oynayan iki arkadaş, evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı. Bu sırada Y.Ü., yanlışlıkla tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar Enes Ali Aydın'ın vücuduna isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Enes Ali Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Enes Ali Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın ardından Yılmaz Ü. ve ismi öğrenilemeyen babasını gözaltına aldı.

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