İzmir'de 13 yaşındaki bir erkek çocuğu, kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırılan çocuğun, yapılan incelemeler ve testler sonucu HIV pozitif (AIDS) olduğu ortaya çıktı. Küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Çocuğun babasının HIV virüsü taşıdığı; annesinin ise negatif olduğu öğrenildi. 3 yıl önce bademcik ameliyatı olan çocuğun rutin testlerinde 'HIV negatif' olduğu; yani virüsün son 3 yıl içinde bulaştığı ortaya çıktı. Cinsel istismar şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldı.

100 VAKADAN 20'Sİ İSTİSMAR!

Sağlık Bakanlığı çocuğun psikiyatri görüşmesinde istismar bulgusuna rastlanmadığını; soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. 2023'te 2 yeni çocuk HIV vakasının kayıtlara geçtiği, son 24 yıldaki 100 vakanın 20'sinin cinsel yolla bulaşan olduğu aktarıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonu Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayper Somer, "Eskiden böyle vakalar tek tüktü, 5-6 yıldır artış oldu" dedi. Somer aileleri de şöyle uyardı: Çocukların özel yaşamlarını takip etmeleri, güvenli ilişki konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

ÜÇ ŞEKİLDE BULAŞIYOR

İnsanın bağışıklık sistemini çökerten HIV virüsü yani AIDS, en fazla korunmasız cinsel ilişki ve kan yoluyla bulaşıyor. Ayrıca anne sütü ve ortak iğne kullanımı da virüsün vücuda geçmesini sağlıyor.