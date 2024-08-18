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  • Korkunç yangında kundaklama şüphesi! Polis inceleme başlattı
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Korkunç yangında kundaklama şüphesi! Polis inceleme başlattı

Zonguldak'ta, apartmanın otoparkında park halindeki otomobil yandı. Dumanlar nedeniyle apartman tahliye edilirken polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

DHA18 Ağustos 2024 Pazar 07:34 - Güncelleme:
Korkunç yangında kundaklama şüphesi! Polis inceleme başlattı
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Olay, saat 04.30 sıralarında İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak üzerindeki Sahilkent Sitesi C Blok otoparkında meydana geldi. İ.Y.'ye ait 67 ADT 722 plakalı otomobil, park halindeyken iddiaya göre patlama sesiyle birlikte alev aldı. Alevler kısa sürede otomobilin çevresindeki araçları da etkilerken, yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürürken, dumandan etkilenen apartmanda yaşayanlar tahliye edildi. Tamamen yanarak hurdaya dönen otomobilin çevresindeki 2 araçta hasar meydana gelirken, apartmanın dış cephesi ve garaj kısmında da alevlerden dolayı yanmalar oluştu.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şapkalı bir kişinin elinde bidon ile otomobilin yanına yaklaştığını ve bir süre sonra patlamayla birlikte yangının başladığını belirledi. Ekipler, kundaklama ihtimali üzerinde dururken olayın şüpheli ya da şüphelileri araştırılıyor.

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