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Korokavirüs için yeniden açılacak: 128 yıllık tarihi hastanedeki çalışmalar sürüyor

Sultan 2. Abdulhamid Han'ın yaptırdığı Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan 128 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

IHA22 Nisan 2020 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 11:41
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Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmalarının ardından korona virüs hastalarına hizmet verecek olan hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Arnavutköy Belediyesi’nin işbirliğiyle yenilenecek olan hastanedeki çalışmaların 35 günde tamamlanması bekleniyor. Çatısı sökülerek bir kısmı yenilenen hastanenin içinde ve dışında çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. İş makineleri ile çok sayıda işçinin restorasyonunda çalıştığı pandemi hastanesinin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermesi bekleniyor.

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