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Korona market: Siirt'te akıllara durgunluk veren olay!

Koronavirüsle mücadelede Anadolu'dan hergün akıllara durgunluk veren ihmal iddiaları geliyor. İddiaların merkezi bu kez Siirt. Şehirde faaliyet gösteren bir market yüzünden 10'dan fazla kişiye virüs bulaştığı öne sürüldü.

18 Haziran 2020 Perşembe 08:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 08:32
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Market çalışanı 2 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Çalışanlar karantinaya alındı ancak market faliyete devam etti. Bir süre sonra personel taşımacılığı yapan şoför Abdülbaki Yolbaş, koronavirüs oldu ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu süreçte hastaneye giderek Kovid-19 teşhisi konan 10 kişinin de Murat Market’ten alışveriş yaptığı öğrenildi.

SATIŞLAR DURDURULMADI!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Abdülbaki Yolbaş’ın oğlu Uğur Yolbaş, Siirt’te koronavirüs vakalarının adeta durma noktasına geldikten sonra bayram arefesinde yeniden artmaya başladığını belirterek, “2 market çalışanında koronavirüs çıktıktan sonra marketin faaliyetlerini durdurması hatta diğer tüm çalışanlarına test yaptırması gerekirdi. Ancak market sahipleri işleri durdurmadığı gibi koronavirüs vakalarından kimseye bahsedilmemesini istemiş. Daha sonraki süreçte ise babam pozitif olup, yaşamını yitirdi. Zamanında test yapılsaydı erken teşhis konacaktı” şeklinde konuştu. Sesini duyurmak için sosyal medyada etiket çalışması yapan bir de imza kampanyası başlatan 24 yaşındaki Uğur Yolbaş, “Bu olay örtbas edilmesin sorumlular cezasını çeksin istiyoruz” dedi.

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