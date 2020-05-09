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''Koronavirüs 30 derecede bulaşıcı aktivitesini kaybediyor''

Koronavirüsün 30 derece üzerindeki hava sıcaklığında bulaşıcı aktivitesini kaybettiği bildirildi.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:05 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 10:05
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 30 derece üzerindeki hava sıcaklığında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybetme özelliğini taşıdığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rospotrebnadzor’dan yapılan açıklamada, "Yeni tip koronavirüs, sıcaklığı sevmiyor ve 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıklarında bulaşıcı aktivitesini neredeyse tamamen kaybediyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca güneş ışınları ile düşük nem oranının da virüsün bozulmasına neden olduğu kaydedilen açıklamada, virüsün 70 derece üzerindeki sıcaklıklarda tamamen etkisiz hale geldiği vurgulandı.

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