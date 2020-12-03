İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
Güncel

Koronavirüs aynı aileden 3 can aldı

Bartın'da koronavirüs nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden Alim Yücetaş'tan (76) sonra önce Almanya'da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş (56), ardından ise Bartın'da yaşayan oğlu Mehmet Yücetaş (50) hayatını kaybetti. Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenaze Bartın'ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.

IHA03 Aralık 2020 Perşembe 14:10 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:10
ABONE OL

Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş 12 gün boyunca yoğun bakım servisinde devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.

Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.

Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş’ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.