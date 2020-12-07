Koronavirüs aynı aileden 3 can aldı

IHA 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 15:19

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Muhammet Kılınç yakalandığı koronavirüs sebebiyle tedavi altına alındığı hastanede 12 Kasım’da yaşamını yitirdi. Kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Kılınç’ın annesi Mahmure Kılınç da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Anne Kılınç da geçen hafta yaşamını yitirdi.

Koronavirüs nedeni ile bir haftadır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören baba Hasan Kılınç ise yaşamını yitirdi. 6 çocuk babası Hasan Kılınç’ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs nedeni ile ölen oğlu ve eşinin mezarlarının yanında toprağa verildi.