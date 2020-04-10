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Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca toplantı sonrası açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

10 Nisan 2020 Cuma 08:46 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 08:46
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