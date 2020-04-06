İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7565
  • EURO
    7,304
  • ALTIN
    355.169
  • BIST100
    91214.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs Bilim Kurulu'na 7 yeni üye daha eklendi
Güncel

Koronavirüs Bilim Kurulu'na 7 yeni üye daha eklendi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'na, 7 yeni üye daha eklendi. Böylece Bilim Kurulu'nun üye sayısı 38'e yükseldi.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 12:39 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:51
ABONE OL

Koronavirüs salgını ile mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın danışma kurulu hüviyetinde çalışan Bilim Kurulu'na 7 profesör daha davet edildi. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman 31 bilim insanından oluşan Kurulun üye sayısı yeni üyelerle birlikte 38'e yükseldi. Kurula katılan yeni üyeler Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter oldu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kapsamının ayrıca, farklı alanlardan uzmanların katılımıyla da genişletildiği bildirildi.

İKİNCİ BİLİM KURULU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu, ikinci bilim kurulunun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İkinci bilim kurulunun da bir kaç gün içinde oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi. Bakan Koca, geçen cuma günü düzenlediği toplantıda, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık harekete geçmişti! Hummalı çalışma havadan görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.