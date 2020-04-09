İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7478
  • EURO
    7,3538
  • ALTIN
    360.688
  • BIST100
    94398.5
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bilim insanları görüntüledi: Koronavirüs böyle saldırıyor
Güncel

Bilim insanları görüntüledi: Koronavirüs böyle saldırıyor

Brezilyalı bilim insanları tarafından gerçekleştirilen mikroskobik bir çalışmada Covid-19'un hücreyi enfekte etmeye çalıştığı an görüntülendi.

09 Nisan 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:38
ABONE OL

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi.

Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Elde edilen görüntüde, Covid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor.

İşte tam olarak corona virüsün bir hücreye bulaştığı an.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

'Corona' Latince taç veya hale anlamına gelmekte ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor. (NTV)

Esenyurt'ta bir binada patlama! O anlar böyle kaydedildi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti

Pakistan yeni ana muharebe tankını seçti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.