09 Nisan 2020 Perşembe 12:38 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 12:38

Yeni tip corona virüsün (Covid-19) insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla kaydedildi.

Brezilyalı bilim insanları tarafından yapılan çalışmada corona virüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Elde edilen görüntüde, Covid-19 virüsünün parçacıkları olan siyah noktalar, genetikten sorumlu olan bir sitoplazmayı enfekte etmeye çalışıyor.

İşte tam olarak corona virüsün bir hücreye bulaştığı an.

VİRÜSE İSMİNİ VEREN YAPILAR

'Corona' Latince taç veya hale anlamına gelmekte ve virüs partiküllerine adını veren dış kenarındaki sivri uçları açıkça görülüyor. (NTV)