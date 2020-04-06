İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7809
  • EURO
    7,3194
  • ALTIN
    357.727
  • BIST100
    91342.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs denetimleri sırasında 13 yaşındaki çocuğun üzerinden silah çıktı
Güncel

Koronavirüs denetimleri sırasında 13 yaşındaki çocuğun üzerinden silah çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yapan polis, 13 yaşındaki D.K.'yi ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Tabancaya el konulurken çocuk, halasına teslim edildi.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:16
ABONE OL

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik Yenimescit Mahallesi'nde denetim yaptı.

Denetim sırasında polis ekipleri, D.K. adlı 13 yaşındaki çocuğun sokakta belinde tabancayla gezdiğini fark etti. Şarjör ve mermi bulunmayan ruhsatsız tabancaya el konulurken D.K., emniyete götürüldü. '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ile sokağa çıkma yasağına uymadığı için ceza uygulanan D.K., halası A.G.'ye teslim edildi.

Başlatılan soruşturma devam ediyor.

Jandarmadan 'yüksekten değil yürekten uçan' kahramanlara ithafen klip

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.