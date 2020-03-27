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İstanbul'da kaçak üretilen tıbbi maskelere el konuldu

İstanbul'da kaçak üretilen 1750 tıbbi maske ile 6 dikim makinesine el konuldu.

AA27 Mart 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 17:35
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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 1750 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürününe ve 6 dikim makinesine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.

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