03 Mayıs 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 09:16

Türkiye’de koronavirüsle mücadelenin en önemli adreslerinden biri de İstanbul Tıp Fakültesi. Türkiye’de tespit edilen ilk koronavirüs vakasından kısa bir süre sonra fakültede günlük koronavirüs hasta sayısında yüzde 30 oranında bir azalma olduğu belirtildi.

HASTA SAYISI AZALDI



Hürriyet'in haberine göre; Pandemi binasının karantina bölümlerinde de kalan hasta sayısında düşüş meydana geldiğini açıklayan doktorlar düşüş üzerine geçen hafta yaklaşık 10 hastanın karantinada kaldığı 4. Kattaki Transplantasyon Bölümü inaktif hale getirildiğini aktardı.

YOĞUN BAKIMDA % 30 DÜŞÜŞ

Çapa Tıp Fakültesi’nin yoğun bakım servisinde kalan hasta sayısında yüzde 30 civarında azalma olduğunu söyleyen İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek son durumu şöyle anlatıyor: “Yaklaşık 10 gün önce bütün servislerimizde kalan koronavirüs hasta sayısı 190 civarındaydı. Bu sayı şu anda 150 civarında. Şu anda yoğun bakım servisimizde 25 koronavirüs hastamız bulunuyor. Bu sayı da iki hafta önce 35 civarındaydı. Bu durum bize yoğun bakım servisinde bulunan hasta sayısında yüzde 30 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor. Hastaneye gelen yeni hasta sayısında da bir miktar azalma var. Mart ayında hastaneye gelen hemen hemen her hastada akciğer tutulumu olduğunu görüyorduk. Bu dönemde hastaneye gelen hastalarda akciğer tutulumunun daha az olduğunu görüyoruz. Bu durum virüsün bulaşmak için fırsat bulamadığını gösteriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında hastanelerin verdiği savaşı kazandığını söylemek mümkün. Ancak bu savaşın toplumsal düzeyde de kazanılması lazım. Toplumsal olarak da bu savaşı kazanmamız için günlük koronavirüs vaka sayısını binin altına indirmemiz lazım.”