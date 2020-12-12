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Koronavirüs hastalarının izolasyonda bulundukları evlere uyarı notu

Balıkesir'de koronavirüs testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlere 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' uyarı notu asıldı.

AA12 Aralık 2020 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 15:44
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Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanların izolasyonda bulundukları evlerin kapısına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır" yazısı bulunan uyarı notu asılmaya başlandı.

Uygulama ilk olarak Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde gerçekleşti. İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve mahalle muhtarından oluşan ekip, pozitif vakaların izolasyonda bulunduğu evleri ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Bilgilendirme sonrasında evlerin kapılarına üzerinde "Bu konut görüşme ve ziyaretlere kapalıdır" yazılı uyarı notu asıldı.

İlçe Emniyet Müdürü İlyas Eryılmaz hane sakinlerine konuya ilişkin bilgilendirmede bulundu.

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