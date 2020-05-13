Koronavirüs hastası 22 gün sonra yoğun bakımdan normal odaya alındı

AA 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:45 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:45

Zeynep Geçene'ye yaklaşık bir ay önce Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Hastanesinde Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastalığı ağır seyreden Geçene, yoğun bakım servisine alındı.

Geçene, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinden, 22 gün sonra sağlık çalışanlarının alkışlarıyla normal odaya alındı.



Burada gözetim altında tutulacak Geçene'nin daha sonra taburcu edileceği bildirildi.

TNKÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi İlker Yıldırım, yaptığı açıklamada, hastayı yoğun bakımdan normal servise gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Salgınla mücadeleye devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Salgın sürecinde çok sayıda hastaya müdahale ettik. Hemşirelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun çabasıyla hastamız sağlığına kavuştu. Enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve nefroloji hocalarımızın desteğiyle hastamızın tedavisini başarıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.