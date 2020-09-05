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  • Koronavirüs hastası kadın, bebeğini kucağına ilk kez doğum yaptıktan 10 gün sonra alabildi
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Koronavirüs hastası kadın, bebeğini kucağına ilk kez doğum yaptıktan 10 gün sonra alabildi

Kovid-19 hastası olan hamile Elif Özdemir, doğumun ardından durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı. 10 günlük tedavi sürecinin ardından servise çıkarılan Özdemir, Hiranur adını verdikleri bebeğine kavuştu. Elif Özdemir'in eşi Semih Özdemir ise, “Zorlu kötü günler geçirdik ancak çok şükür atlattık. Doktorlarımıza ve yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 10:58 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 10:58
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Ordu’dan Giresun’a sevk edilen Covid-19 hastası 26 yaşındaki 32 haftalık hamile Elif Özdemir, durumunun ağırlaşması üzerine Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde sezaryen doğumla Hiranur adı verilen kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan 12 saat sonra durumu ağırlaşan Özdemir, yoğun bakıma alınarak entübe edildi. 4 gün entübe olarak tedavi gören Özdemir, mevcut tedavilerin yanı sıra immün plazma tedavisi de görerek 4’üncü günün sonunda uyandırıldı ve 10 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise çıkarılarak bebeğine kavuştu.

Özdemir’in takibini ve tedavisini yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Duygu Demiriz Gülmez ve Uzm. Dr. Azime Bulut, “Tüm dünyanın yorulduğu ve zor günler geçirdiği bu zorlu süreçte bizler de çok yorulduk. Hastamızın sağlığına ve bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuşması bizleri çok mutlu etti. Elif bizlere umut oldu herkese umut olsun. Tüm yoğun bakım çalışanları ve meslektaşlarımın üstün gayretleri sonucunda ekip olarak bu mutluluğu yaşıyoruz. Halkımız lütfen sosyal mesafe, maske ve el hijyeni ile ilgili kurallara özen göstersinler” dedi.

Elif Özdemir’in eşi Semih Özdemir ise, “Zorlu kötü günler geçirdik ancak çok şükür atlattık. Doktorlarımıza ve yoğun bakım ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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