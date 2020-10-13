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Güncel

Koronavirüs karantinasında olması gereken kişi parkta gezintide yakalandı

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymayarak, parkta gezintiye çıktığı tespit edilen kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

AA13 Ekim 2020 Salı 14:02 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:02
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Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Kentte Barış Manço Parkı mevkisinde denetim yapan emniyet ekipleri, durdurdukları bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve idari para cezası uygulanan kişi Kredi Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna yerleştirildi.

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