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Koronavirüs karantinasında olması gerekirken arabayla gezerken yakalandı

Düzce'de, karantinada olması gerekirken otomobiliyle gezmeye çıkan Olcay Karataş, denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Hastaneye götürülen Karataş'a 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 12:54 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:42
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Düzce'de polis ekipleri Öztürkler kavşağında denetim yaptı. Polis, 81 EE 347 plakalı otomobilin uygulama noktasını yaklaşırken yavaşladığını fark etti. Durumdan şüphelenen polis, otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü Olcay Karataş'ın yapılan sorgulamasında aile bireyleriyle birlikte kendisinin de koronavirüs tedavisi gördüğü ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. Sürücü otomobilden indirilmeden sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Olcay Karataş'ı ambulansa bindirerek Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Karataş'a karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

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