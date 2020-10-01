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Koronavirüs karantinasında olması gerekirken, kahvede yakalandı: Yurda yerleştirildi

Bursa'da koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan Mustafa B. (65) gittiği kahvahanede arkadaşlarıyla otururken yakalandı. Mustafa B'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi. Mustafa B.'nin karantina ihlalini tekrar etmesi halinde, kent merkezinde bulunan karantina yurduna yerleştirileceği öğrenildi.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 16:40
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İznik ilçesinde yaşayan Mustafa B.’nin görüştüğü bir akrabasına yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Mustafa B. de 'temaslı olması' nedeniyle 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak Mustafa B., evden çıkıp kahvehaneye gitti. Komşuları da durumu polise bildirdi. İznik Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk pazarının karşısında bulunan kahvehaneye gitti. Mustafa B.'yi kahvehanede arkadaşlarıyla otururken buldu.

Evine götürülen Mustafa B.’ye karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Mustafa B.’nin karantina ihlalini tekrar etmesi halinde, kent merkezinde bulunan karantina yurduna yerleştirileceği öğrenildi.

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