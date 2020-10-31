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Koronavirüs karantinasında olması gerekiyordu, denetimlerde sokakta maskesiz yakalandı

Kahramanmaraş polisi, karantina kapsamında olması gereken koronavirüs şüphelisi bir vatandaş, emniyet şeridi içinde karantinaya alındı. Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) teslim edilen Milcan'a, maskesiz gezmekten 900 lira ve karantinayı ihlal ettiği için de İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası tatbik edildi.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 16:11
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesinin kent meydanında yaşandı. Maske, temizlik ve sosyal mesafe denetimi yapan polis ekipleri maske takmayan İbrahim Milcan’ı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolü sonucunda karantinada olması gereken koronavirüs şüphelisi Milcan, polis kontrolünde yakalandığı yerde karantinaya alındı. Diğer vatandaşlarla temas etmemesi için etrafına emniyet şeridi çekilen vatandaş, polis ekiplerinin kontrolünde filyasyon ekibini bekletilmesi sağlandı. Olay yerine filyasyon ekibi şüpheli İbrahim Milcan’ı ambulansa alındıktan sonra gazetecilere el sallayarak olay yerinden götürüldü. Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) teslim edilen Milcan’a, maskesiz gezmekten 900 lira ve karantinayı ihlal ettiği için de İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası tatbik edildi.

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