İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7645
  • EURO
    9,2181
  • ALTIN
    470.907
  • BIST100
    1272.86
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Koronavirüs karantinasındaki baba engelli oğlunu bıçaklayıp kaçtı
Güncel

Koronavirüs karantinasındaki baba engelli oğlunu bıçaklayıp kaçtı

Afyonkarahisar'da koronavirüsten (Covit-19) dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada iddiaya göre baba yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçtı.

IHA17 Kasım 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 15:34
ABONE OL

Olay, Dervişpaşa mahallesi Kemal Aşkar caddesi üzerindeki binanın 2 katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Covit -19 temaslısı oldukları için evlerinde 4 günden bu yana karantinada olan aile arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, 44 yaşındaki baba Kemal A.D., öfkelenerek yüzde 50 zihinsel engelli oğlu Emrah A.D.’yi (22) bıçaklayarak evden kaçtı. Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah A.D.’yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası polis ekipleri oğlunu bıçaklayarak karantinadan kaçan babayı bulmak için çalışma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.