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Güncel

Koronavirüs karantinasındaki vatandaşlara moral konseri

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina altına alınan vatandaşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde müzik öğretmenleri konser verdi.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:28
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Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaları sürüyor.

KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'nun bahçesinde müzik öğretmenlerinin verdiği konsere, karantinadakiler ellerinde Türk bayrakları ile pencerelerden eşlik etti.

Karantinadakilerin moralini yüksek tutmak için verilen konserin yanı sıra yurt personeli de tulumlu ve maskeli oyun havası oynadı.

Öte yandan, yurtta yüksek ateşi olan vatandaşlardan 60 yaşındaki Gülsüm Tuncel ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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