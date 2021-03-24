Koronavirüs karantinasını ihlal etti, alışverişte yakalandı

DHA 24 Mart 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:20

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun'da karantina kurallarını ihlal edenlere geçit verilmiyor. Denetim ve kontrollerde; Covid-19 pozitif veya temaslı olup izolasyonda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

OTEL GİRİŞİNDE YAKALANDILAR

İlkadım ilçesinde yapılan denetimlerinde, filyasyon ekiplerinin adres kontrolünde evinde bulunamayan 1 şahıs, otel girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs, dışarıda alışveriş yaparken HES kodu sorgulamasında riskli olduğu tespit edilen 1 şahıs olmak üzere, toplam 3 kişi tespit edildi. Şahısların haklarında gerekli işlemler yapıldıktan sonra filyasyon ekiplerine teslim edildi. Atakum ilçesinde otel girişinde yapılan HES sorgulamasında durumu riskli olduğu tespit edilen bir şahıs hakkında da idari işlemler yapıldı, filyasyon ekiplerine teslim edildi.