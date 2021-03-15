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Koronavirüs karantinasının bitimine 24 saat kala polise yakalandı

Zonguldak'ta koronavirüs testi pozitif çıkınca evde karantinaya alınan V.G. (43), karantina süresinin dolmasına 24 saat kala ekiplerin yaptığı denetimde yakalandı. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

DHA15 Mart 2021 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:05
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Zonguldak Valiliği bünyesinde kurulan ekipler, kent merkezinin çeşitli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. Valilik binası önünde denetim yapan ekipler, durdurdukları bir aracın sürücüsüne HES kodu sorgulaması yaptı. Sorgulamada koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinaya alınan V.G.'nin karantina süresinin dolmasına 24 saat kala dışarı çıktığı tespit edildi. Polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alınan V.G., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından karantina süresini tamamlaması için evine götürüldü.

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